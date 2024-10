Prevzemna ponudba za Lon ni uspela

Prevzemno ponudbo za delnice Hranilnice Lon, ki so jo podali Otmar Zorn ter družbi Zorn Plus in GIC Gradnje, je sprejelo 39 imetnikov delnic, ki so imeli v lasti 12,75 odstotka Lona. Ker bančni regulator do konca trajanja ponudbe prevzemnikom ni podal dovoljenja za povečanje deleža, prevzemna ponudba ni uspela.

Kot izhaja iz današnje javne objave v Delu, je ponudbo sprejelo 39 akceptantov, ki so imeli v lasti 28.571 delnic. Ponudba je vsebovala obvezni razvezni pogoj, da je treba za pridobitev delnic pridobiti dovoljenje Banke Slovenije oz. Evropske centralne banke, kar pa se do izteka roka ni zgodilo.

Prevzemniki so ponudbo za delnice Lona objavili 8. avgusta. Ponudba se je nanašala na vseh 224.125 delnic Hranilnice Lon, zmanjšano za 92.532 delnic, ki jih prevzemniki že imajo. Ponudba je trajala do 8. oktobra, za delnico so ponujali 75 evrov. Praga njene uspešnosti niso določili.

Pred objavo prevzemne namere sredi julija je imel Zorn 21,03-odstotni delež, GIC Gradnje pa 20,28-odstotnega. Oba največja posamična delničarja Lona imata od maja oz. junija dovoljenje Banke Slovenije, da imata lahko vsak od 20 odstotkov do ene tretjine delnic Lona.

Za približno četrtinski delež, ki ga je imel v Lonu Kylin Prime Group v stečaju, je stečajna pisarna v Švici napovedala, da namerava prevzemno ponudbo sprejeti. Je pa dala upnikom in zainteresiranim tretjim osebam do 13. septembra možnost, da predložijo višjo ponudbo za paket 24,96 odstotka delnic. Izid še ni znan.