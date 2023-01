Pri cenah za naše izdelke smo morali uvesti energetski faktor

V nadaljevanju preberite še:

Čeprav je za gospodarstvom zahtevno leto, ki sta ga krojili energetska kriza in dražitev surovin, so v skupini Impol s poslovanjem zadovoljni, saj so lani prvič ustvarili več kot milijardo evrov prihodkov. Čeprav se povpraševanje rahlo ohlaja, glavni izvršni direktor in član upravnega obora Impola Andrej Kolmanič dobro poslovanje napoveduje tudi za letos, a hkrati opozarja, da se lahko v teh negotovih časih stvari hitro obrnejo na slabše. Znjim smo se pogovarjali o poslovanju, energetski krizi in naložbenih načrtih.