Priče: Oškodovanja ni bilo

V zadevi Etra 33 se je nadaljeval postopek proti prvoobtoženemu Stojanu Petriču, nekdanjemu predsedniku uprave koncerna Kolektor Group. Tožilstvo mu očita, da je na škodo premoženja koncerna Kolektor Group omogočil pridobiti premoženjsko korist tedanjim vodilnim Etre 33 Tomažu Kmeclu in Petru Novaku.

Iz pričevanja prodajalca in drugih prič je bilo ugotovljeno, da ni prišlo do oškodovanja koncerna Kolektor Group. (Javnosti je bila poslana tudi izjava sedanjega predsednika uprave Kolektor Group, ki jasno izraža, da oškodovanja ni bilo in da je bil to eden najboljših prevzemov v koncernu Kolektor Group).

Izjave Alana Perca, prodajalca Etre 33, družbe Sarini, potrjujejo trditev predstavnikov Kolektor Group, da v poslu Tomaž Kmecl in Peter Novak nista pridobila premoženjske koristi. Če pa bi jo, bi jo na račun prodajalca Etre 33, družbe Sarini.

Družba Sarini je imela obveznosti do Tomaža Kmecla in Petra Novaka. Do prvega v pisni obliki iz leta 2009, do drugega pa že iz leta 2007 v dogovorni obliki.

Svojo namero o odsvojitvi dvakrat petodstotnega deleža za Tomaža Kmecla in Petra Novaka je prodajalec zahteval tudi v pismu o nameri, ki ga je s kupcema podpisal 4. decembra 2009.

S tem je zmanjšal vrednost 24,9-odstotnega deleža, ki je pripadal manjšinskim lastnikom in tako znižal kupnino manjšinskim lastnikom.

To pa ne odraža dejanske vrednosti 24,9-odstotnega deleža manjšinskih lastnikov, ki so tako dobili nižjo vrednost, ki ni bila predmet 75,1-odstotnega deleža, ki ga je kupoval Kolektor Group. Kolektor Group je še danes lastnik samo 75,1 odstotka, kar mu zagotavlja statutarno večino pri upravljanju Etre 33 oziroma danes Kolektor Etre.