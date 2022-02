Prihaja doba e-identitet in e-podpisovanja

V nadaljevanju preberite:

Nobenega dvoma ni več, da je prihodnost poslovanja digitalna. Medtem ko so nekatere industrije oziroma bolje rečeno poslovni modeli že v izhodišču povsem digitalni, recimo Ryanair ali Airbnb, se preostali del standardnega poslovanja pri obvladovanju poslovnih dogodkov in transakcij še vedno tesno oklepa papirja. Ponudniki digitalnih orodij si prizadevajo to statistiko spremeniti.