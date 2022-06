Prihaja ogljično nevtralen objekt

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma jeseni se bodo začela pripravljalna dela za gradnjo poslovne stavbe Vilharia ob Vilharjevi cesti v Ljubljani. S tem se bo nadaljevalo urbanistično urejanje območja ljubljanske železniške postaje, ki je trenutno degradirano. Investitor, slovaški razvijalec projektov Corwin, načrtuje trajnostno stavbo najvišje kategorije in ogljično nevtralen objekt. Če bo šlo po načrtih, bo banka OTP v neposredni bližini v partnerstvu s Slovenskimi železnicami zgradila novo avtobusno in železniško postajo, urejena pa bo celotna infrastruktura v okolici. Območje bo veliko gradbišče vsaj do leta 2025.