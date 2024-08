Prihodnja finančna kriza bo drugačna od prejšnjih

V nadaljevanju preberite:

Bančni sistemi v 21 državah bančne unije so precej bolj odporni, kot so bili prej. A ne smemo si privoščiti samozadovoljstva. Kriza bo spet prišla in bo drugačna od prejšnjih. Zato pravimo bankam, naj bodo še bolje pripravljene in bolj odporne. Pa tudi sami moramo biti bolje pripravljeni, da se spoprimemo s potencialno novo krizo, pravi Dominique Laboureix, predsednik enotnega odbora za reševanje bank (Single Resolution Board) s sedežem v Bruslju.

Zakaj tveganja za novo bančno krizo prihajajo od koderkoli v bančnem sistemu? Kaj bi morali postoriti, da bi se izognili prihodnjim bančnim krizam? Potrebujemo več stresnih testov, boljšo regulacijo, dokončanje bančne unije s še vedno manjkajočim stebrom, skupno shemo za zavarovanje depozitov? Kako sogovornik vidi razmere v Sloveniji?