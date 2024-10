Koraki digitalne preobrazbe v slovenskih podjetjih

Letošnja konferenca Mikrografije bo združila vodilne strokovnjake iz industrije, ki bodo delili vpoglede v digitalno preobrazbo, upravljanje informacij in predstavili inovativne rešitve za prihodnje izzive.

Digitalizacija in avtomatizacija poslovnih procesov znatno izboljšata učinkovitost dela zaposlenih in zmanjšujeta napake v procesih. Podjetja ju lahko dosežejo z vrsto različnih rešitev, a tipično so bolj učinkovite tiste, ki se sistemsko lotijo informacij in področja, kjer so – dokumentov in datotek.

Zvezda letošnje konference podjetja Mikrografija bo vsekakor novi dokumentni sistem, poimenovan mDocs+. Ta je odločen korak v prihodnost digitalnega poslovanja, na omenjenem dogodku pa boste izvedeli, na katerih temeljih je bil razvit ter katere nove funkcionalnosti in izboljšave ponuja v primerjavi s prejšnjim sistemom.

»V Sloveniji le dobra petina podjetij uporablja dokumentne sisteme v svojem poslovanju. Mnogi so jih uvedli že pred desetletji, počasi pa ta temelj digitalizacije poslovanja trka na vrata drugih. Prepričan sem, da bomo z novim in močno izboljšanim mDocs+ prepričali še več podjetij, da se kakovostno in učinkovito poslovanje začne in konča prav z urejenimi dokumenti in poslovnimi informacijami,« je dejal Boštjan Gaberc, direktor podjetja Mikrografija d. o. o.

Mali »plusek« za velik plus

Oznaka + v imenu mDocs+ tokrat prinaša res številne novosti. Zato so številna podjetja že pohitela z implementacijo novega sistema – prepričanih o njegovi učinkovitosti ni bilo treba dodatno prepričevati. Na konferenci Mikrografije bodo tako predstavljene nove funkcionalnosti in dobre prakse. Prikazan bo način uporabe sistema mDocs+ za upravljanje pogodb v podjetju Porsche Slovenija.

Moč mDocs+ je tudi v integraciji in povezovanju z najrazličnejšimi sistemi v podjetjih. Podjetje Davidov Hram, ki skrbi za grosistično prodajo pijač in živil, je mDocs+ uvedlo za več reda in hitrejše delo, pri čemer mDocs+ odlično dopolnjuje »bolj tog« poslovno-informacijski sistem SAP, Mikrografija pa je v partnerstvu s podjetjem Sapphir poskrbela za brezhibno digitalizacijo in likvidacijo računov ter navezo SAP in mDocs+.

Najnovejši trendi na področju digitalnega podpisovanja

Udeleženci konference Mikrografije bodo lahko prisluhnili tudi predstavitvi najnovejših trendov in dobrih praks v digitalnem podpisovanju, ki postaja nepogrešljiv del digitalnega poslovanja. Predstavljena bo tudi integracija rešitev mSign in Intrix, in sicer na praktičnem primeru, kako enostavno je rešitev za e-podpisovanje mSign povezati s tretjimi sistemi, kot je Internina rešitev Intrix, in kakšne koristi to prinaša podjetjem.

Z varnostjo dokumentov ni šale

Upravljanje in varnost podatkov postajata visoki prioriteti podjetij, ki so čedalje pogosteje tarče napadalcev. Strokovnjaki bodo udeležencem predstavili, kako pravilno upravljati podatke v digitalnem okolju in kako zagotoviti njihovo varnost. Predavanje o rešitvi Darktrace bo osvetlilo pomen kibernetske varnosti in prikazalo konkretne rešitve za sodobna pospešeno digitalizirana okolja.

Za vsakogar nekaj

Na konferencah podjetja Mikrografija nikoli ni dolgčas, nasprotno, vedno se najdejo zanimive vsebine, ki presenetijo ali celo osupnejo. Letos bodo udeleženci lahko spoznali digitalizacijo vročilnic za potrebe prekrškovnega organa (konkretni primer cestninskega nadzora družbe DARS) ter pobliže spoznali, kaj novega se dogaja v Mikrografiji. Namig: razširili so področje izobraževanj in šolanj uporabnikov t. i. mAcademy.

Dodana vrednost za udeležence

Udeleženci bodo imeli tudi dovolj časa in priložnosti za mreženje z drugimi strokovnjaki, izmenjavo izkušenj ter pridobitev vpogledov v nove tehnologije in prakse, ki jih bodo lahko uporabili v svojih podjetjih.

Šestnajsta konferenca Mikrografije je za udeležence brezplačna, je pa priporočljiva pravočasna registracija, saj je število mest omejeno. Dodaten namig: prijavite se čim prej. Prijave so mogoče na tej povezavi.

