Priložnosti so, kljub visokim tveganjem

Kapitalski trgi so zdaj polni tveganj kot že dolgo ne, dražijo se storitve, denar in proizvodi. Centralne banke višajo obrestne mere oziroma dražijo denar, da bi zajezile inflacijo. Denar se bo letos še podražil, vprašanje pa je, koliko bo za eno do dve odstotni točki višja cena denarja zares zajezila rast cen, če na Zahodu kaj bistveno ne nadziramo količine energentov in zalog produktov, ki so nam potrebni. Rast cen se bo ustavila, ko bo prišlo do »uničevanja« povpraševanja zaradi previsokih cen.