Pritožba, ki bi lahko preprečila polmilijonski prihranek

Učenci in dijaki ta teden ne bodo spet sedli le v šolske klopi, temveč tudi na avtobuse in vlake. So »ujeti potniki« medkrajevnega potniškega prometa, saj nimajo izpita, s tem pa tudi nimajo izbire, razlaga dr. Aljaž Plevnik z Urbanističnega inštituta RS. Primorani so uporabljati slovenski javni potniški promet, ki je v primerjavi z avtomobilom časovno nekonkurenčen, obenem je skromna tudi frekventnost prevozov.

Kot pojasnjuje strokovno-raziskovalni svetnik, ob gradnji avtocest v primerljivem obsegu nismo nadgradili tudi železnic, s tem pa so vlaki izgubili časovno konkurenčnost. »Še zmeraj imamo dolg seznam avtocestnih projektov, od širitve do novih cest. Medtem na železnicah nimamo tako ambicioznih projektov, imamo samo posodobitev,« pravi.

Čeprav med trenutno vladajočo garnituro ni zaznati jasne državne prometne politike, ki bi šla v smer načrtnega vlaganja in nadgradnje – kar je vsekakor vredno kritike –, to niti ni v ospredju, ko danes govorimo o medkrajevnem potniškem prometu. Ministrstvo se namreč bolj kot s pomanjkanjem konkurenčnosti že skoraj vse leto ukvarja s sporom med avtobusnimi prevozniki zaradi koncesij za linijske prevoze, kar bi lahko vplivalo tudi na državne stroške za omenjene linije.