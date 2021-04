Pritožniki očitajo, da Skytoll nima referenc za e-vinjete

V nadaljevanju preberite:

Državna revizijska komisija odloča o pritožbi dveh neizbranih ponudnikov na izbor Darsa, da sistem e-vinjet vzpostavi slovaški Skytoll. V neizbranem ponudniku Marandu so na komisijo poslali izvedensko mnenje, da Skytoll ne izpolnjuje referenc. To nakazuje tudi naša analiza Skytollovih referenčnih cestninskih sistemov iz Slovaške in Češke. Kje so sporne točke? Kako odgovarjajo v Skytollu?