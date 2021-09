Prizadevajo si, da bi bila jedrska energija zelena

Jedrski strokovnjaki ugotavljajo, da se v družbo držav z jedrsko energijo vpisuje vse več novih članic in da nove jedrske elektrarne načrtujejo tudi v Evropi, med drugim na Slovaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem in v Franciji bi jih imeli po šest, Velika Britanija štiri. Vse si seveda prizadevajo, da bi bila ta vrsta energije priznana kot zelena, kar je pomembno predvsem za prehod v energijsko intenzivne industrije.



»Konferenca jedrskih strokovnjakov ima priznan položaj, imamo rekordno veliko udeležencev, tudi iz Organizacije za mednarodno sodelovanje in razvoj (OECD) in Mednarodne agencije za energijo (IEA),« je povedal Tomaž Žagar, predsednik društva jedrskih strokovnjakov.