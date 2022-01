Produktivnost je edina pot do izboljšanja življenja

Odpri galerijo

»Zavedati se moramo, da moramo spremeniti smer in narediti preskok, ki zahteva vrsto sprememb na ravni države, javnih politik, podjetij, podjetniškega sektorja in tudi nas kot posameznikov in celotne družbe. Vse to se mora zgoditi hkrati in to bo zahtevalo strateški premislek in strateški preskok, ki ga poskušamo v našem poročilu povzeti z besedami pospešene pametne in trajnostne preobrazbe,« pravi Peter Wostner, urednik Umarjevega poročila o produktivnosti. Foto: Jože Suhadolnik