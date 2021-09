Proizvajalcem čipov nikakor ne gre slabo

V nadaljevanju preberite:

Analog Devices je vodilno podjetje na področju proizvodnje čipov – analognih, z mešanim signalom in digitalnim signalom. Pomemben delež imajo tudi na področju pretvorniških čipov, ki se uporabljajo za pretvarjanje analognih signalov v digitalne in obratno.



Analogni čipi niso posebno dragi in ne zahtevajo vrhunske proizvodne tehnologije. Zato se visokokakovostni proizvajalci analognih čipov trudijo ustvariti optimalno arhitekturo čipa, ob tem, da ves čas zagotavljajo sprejemljivo ceno ob zanje še vedno visoki donosnosti.