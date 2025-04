Proizvajalec viličarjev stavi na umetno inteligenco

V nadaljevanju preberite:

Nemški velikan intralogistike z ustanovitvijo hčerinske družbe, ki je začela delovati po novem letu, krepi svojo inovacijsko strategijo in išče prebojne rešitve na področju avtomatizacije in pametnih skladišč, a uspeh ni zagotovljen.

Umetna inteligenca (UI) vse bolj prežema svetovno gospodarstvo, njen vpliv sega tudi v tradicionalne industrijske sektorje. Podjetje Jungheinrich, znano po proizvodnji viličarjev in skladiščne opreme, je naredilo odločen korak v smeri prihodnosti z ustanovitvijo hčerinske družbe Uplift Ventures. Kot so zapisali na svoji uradni spletni strani, se bo nova enota osredotočala na razvoj inovativnih poslovnih modelov in naložbe v zagonska podjetja, s poudarkom na logistiki, umetni inteligenci, robotiki in trajnosti. Ta strateška poteza nakazuje, da prihodnost skladišč ne temelji le na zmogljivi mehanizaciji, ampak predvsem na inteligentnih rešitvah, ki jih omogoča UI, čeprav prehod na nove tehnologije vedno prinaša tudi tveganja.