Kaj bo obdavčila EU? Sojo in sladoled, viski so zaradi lobijev izpustili

Glede na dokumente, ki jih je pridobil Politico, Evropska komisija razmišlja o uvedbi carin v višini do 25 odstotkov na širok spekter izdelkov, ki jih uvaža iz ZDA. Leta 2024 naj bi vrednost tega v EU znašala približno 22,1 milijarde evrov. Na seznamu so kmetijski in industrijski izdelki, kot so soja, meso, tobak, železo, jeklo in aluminij.

Preberite tudi:

Carine so novi šok za avtomobilske dobavitelje, ki odpuščajo in zapirajo tovarne

Trump zavrnil Bruselj in od EU zahteva 350 milijard dolarjev

Carine so povzročile pandemijo trumpovirusa

Članice EU bodo o novih dajatvah glasovale v sredo, večjega nasprotovanja ni pričakovati. Po potrditvi bo prvi val carin – med drugim na brusnice in pomarančni sok, ki so bile prvotno uvedene leta 2018, a začasno zamrznjene leta 2021 – začel veljati že 15. aprila.

Drugi sklop carin (25 odstotkov) na uvožene izdelke, kot so jeklo, meso, bela čokolada in polietilen, bo začel veljati 16. maja, zadnji paket, ki vključuje mandlje in sojo, pa 1. decembra.

Skupaj bodo carine EU po analizi Politica prizadele ameriški izvoz v vrednosti do 13,5 milijarde dolarjev, večinoma iz t. i. »rdečih držav«, ki praviloma volijo republikance.

Prva tarča EU je soja. ZDA so drugi največji proizvajalec in izvoznik soje na svetu, sektor pa je že oslabljen zaradi kitajskih povračilnih ukrepov, naraščajoče konkurence in padajočih cen. Kar 82,5 odstotka ameriškega izvoza soje v EU prihaja iz Louisiane, domače zvezne države predsednika predstavniškega doma Mika Johnsona.

Proizvajalci soje so že pretekli mesec ostro kritizirali Trumpov gospodarski pristop in opozorili, da »carine niso stvar, ki bi jo jemali zlahka«, ter pozvali k ponovnemu razmisleku o tarifah proti Kanadi, Mehiki in Kitajski.

EU cilja tudi na govedino iz Kansasa in Nebraske, perutnino iz Louisiane, avtomobilske dele iz Michigana, cigarete iz Floride ter lesne izdelke iz Severne Karoline, Georgie in Alabame.

Čeprav je Komisija po uspešnem lobiranju Francije, Italije in Irske iz končnega osnutka izpustila viski, pa je ohranila druge, bolj nišne izdelke, s katerimi želi povzročiti največ bolečine izvoznikom v republikanskih državah.

Med njimi so (a ne omejeno na): sladoled iz Arizone, robčki iz Južne Karoline, električne odeje iz Alabame, kravate in metuljčki iz Floride (razen če so svileni – kar z veseljem zagotovi demokratska Kalifornija) ter pralni stroji iz Wisconsina.

Tudi testenine iz Floride in Južne Karoline bodo podvržene carinam, česar je Italija kot nadomestni dobavitelj, zelo vesela.

Donald Trump je včeraj svojeglavo podpisal ukaz, ki še drastično zaostruje carinsko vojno s Kitajsko, ki bo zdaj morala plačevati skoraj 125 odstotkov carin na izvoz svojih izdelkov v ZDA. FOTO: Nathan Howard Reuters

Na Kitajsko bodo veljale kar 125 odstone carine

Pestro je tudi v odnosu s Kitajsko. Predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je včeraj sporočila, da bodo povišane carine na blago iz Kitajske, ki so po novem kar 104-odstotne, začele veljati danes. Nove carine, ki si jih je na lastno pest izmislil ameriški predsednik Donald Trump včeraj zvečer, so dodane k že obstoječim. Kitajska, ki je pričakovala povečanje carin za 34 odstotkov v okviru Trumpovega »recipročnega« carinskega paketa, mora zdaj pri uvozu svojega blaga v ZDA računati na še dodatnih 50 odstotkov obdavčitve.

Kitajsko ministrstvo za trgovino je že izrazilo odločno nasprotovanje dodatnim 50-odstotnim carinam ter jih označilo kot »napako za napako«. Poudarili so, da bodo stopnjevali povračilne ukrepe na ameriški izvoz. Kitajska je sicer že napovedala uvedbo 34-odstotnih povračilnih carin na ameriško blago.

Kitajska je bila lani drugi največji vir uvoza za ZDA, s skupno vrednostjo 439 milijard dolarjev, medtem ko so ZDA v Kitajsko izvozile za 144 milijard dolarjev blaga.

Trump je v prvem mandatu na kitajsko blago uvedel povprečno carinsko stopnjo 19,3 odstotka. Bidnova administracija je ohranila večino Trumpovih carin in dodala nove, kar je povprečno stopnjo dvignilo na 20,8 odstotka. S sredo bo povprečna carinska dajatev na kitajski izvoz v ZDA znašala skoraj 125 odstotkov, piše CNN.

Kitajska je zaradi povišanja carin utrpela enega najhujših udarcev. Vrednost yuana je padla na najnižjo raven v 19 mesecih.

Japonska je začela razprave o tečajnih politikah z ZDA. V Avstraliji so velike padce beležili na delniških trgih, pri tem je najbolj v skrbeh avstralski rudarski sektor, ki je odvisen od globalnega povpraševanja.

Po včerajšnji kratkotrajni rasti, so azijske borze spet v rdečem. FOTO: Adek Berry Afp

Južna Koreja je uvedla nujne ukrepe za podporo avtoindustriji, vključno s finančno podporo in davčnimi olajšavami. Vietnam poskuša doseči zamik uvedbe carin in obljublja povečanje nakupov ameriških izdelkov.

Trumpove tarife so vplivale tudi na svetovne delniške trge in centralne banke. Po včerajšnji rasti so zdaj delniški trgi v Šanghaju, Tajvanu in Hongkongu v padcu, centralne banke, kot je novozelandska, so znižale obrestne mere. Vlagatelji se bojijo, da je svetovna recesija pred vrati.

Bodo v celoti prepovedali uvoz ameriških filmov?

Kitajski mediji in uporabniki družbenih omrežij so se na Trumpovo grožnjo dodatnih carin odzvali precej kljubovalno. Dva vplivna komentatorja, povezana s Pekingom, sta delila seznam možnih protiukrepov; znatno povečanje carin na ameriške kmetijske proizvode, prepoved uvoza ameriške perutnine, omejevanje tržnega dostopa za storitve, kot so pravna svetovanja, in nadaljnje omejevanje ali popolno prepoved uvoza ameriških filmov.

Povečane carine bodo verjetno povzročile višje cene za potrošnike, saj bodo podjetja stroške prenesla na končne uporabnike. To še posebej velja za izdelke, kot so igrače, komunikacijska oprema, pametni telefoni, računalniki in druga potrošniška elektronika, ki jih ZDA v veliki meri uvažajo iz Kitajske. Poleg tega bodo povračilni ukrepi Kitajske verjetno prizadeli ameriške kmetijske proizvajalce in druge izvoznike, kar lahko vodi do odpuščanj in zmanjšanja prihodkov v prizadetih sektorjih.

V zadnjih dneh so številni izvršni direktorji največjih multinacionalk izrazili zaskrbljenost zaradi škodljivih učinkov ameriških carin na globalno gospodarstvo in ugled ameriškega poslovanja.

Trump: Države me kličejo in mi poljubljajo rit

Trumpova odločitev o novih carinah je povzročila zaskrbljenost tudi na svetovnih finančnih trgih. Ameriški delniški indeksi so v torek zjutraj beležili rast, vendar so po zaostrovalni napovedi Bele hiše začeli padati. Dow Jones je padel za 320 točk (0,84 odstotka), S&P 500 za 1,57 odstotka, medtem ko je Nasdaq Composite izgubil 2,15 odstotka. Tudi azijski trgi so sledili padcem Wall Streeta, pri čemer je japonski indeks Nikkei 225 odprl s tremi odstotki nižjo vrednostjo, hongkonški Hang Seng pa je padel za tri odstotke.

Trump je včeraj zvečer v svojem slogu nagovoril kongres. FOTO: Nathan Howard Reuters

Medtem ko Trumpova administracija vztraja pri svojih načrtih, Bela hiša ostaja odprta za individualna pogajanja z drugimi državami. Tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je poudarila, da Trump nima veliko apetita za odlog svojih načrtov, vendar je pripravljen na »po meri izdelane« dogovore s tistimi državami, ki želijo pogajanja. To bi lahko pomenilo, da bodo nekatere države morda uspele doseči nižje carinske stopnje, če bodo pripravljene na koncesije. A, kot pišejo ameriški mediji, natančna pravila, kako do odpustka plačevanja carin, še vedno niso jasna.

»Te države nas kličejo. Poljubljajo mi rit. Umirajo, da bi sklenile dogovor,« je Trump dejal skupini republikancev v torek zvečer, le nekaj ur pred začetkom veljavnosti tarif. Tuje voditelje je opisal kot tiste, ki se dobesedno ponižujejo, da bi se izognili novim dajatvam: »Prosim, prosim gospod, sklenimo dogovor. Naredil bom karkoli, gospod,« je v svojem slogu dejal ameriški predsednik.

Je Trumpov pristop zakonit?

Trumpove odločitve o povečanju carin na kitajske izdelke sprožajo vprašanja o zakonitosti njegovega pristopa. Ustava ZDA sicer določa, da ima kongres pooblastila za urejanje trgovine in obdavčitve, a Trump se sklicuje na obstoječe zakone, kot sta zakon o mednarodnih ekonomskih izrednih pooblastilih iz leta 1977 ter zakon o trgovini iz leta 1974.

Republikanci v Kongresu niso enotni. Sedem republikanskih senatorjev, vključno z Mitchom McConnellom in Charlesom Grassleyjem, je podprlo dvostranski zakon, ki bi omejil predsednikova pooblastila glede carin. Predlog zakona bi zahteval, da Bela hiša utemelji carine, nato pa bi zakonodajalcem omogočil, da jih v 60 dneh zavrnejo. Verjetnost, da bo zakon stopil v veljavo, zaradi majne podpore ni verjetna, Bele hiša namreč lahko vloži veto.

Carinske vojne močno vplivajo na gospodarstvo, analitiki napovedujejo svetovno recesijo. FOTO: Kazuhiro Nogi/Afp

Trumpove carine sprožajo tudi pravna vprašanja. Libertarna pravna skupina New Civil Liberties Alliance (NCLA) argumentira, da zakon iz leta 1977 ne dovoljuje uvedbe tarif.

Zgodovinsko gledano je kongres, kot piše CNN, postopoma prenašal pooblastila glede carin na predsednike, zlasti po drugi svetovni vojni in med veliko depresijo. Zakon Smoot-Hawley, ki je poglobil veliko depresijo, je bil ključni trenutek, ko je kongres pooblastila prenesel na izvršilno vejo oblasti. Trump je te zakone izkoristil za uveljavitev popolnega nadzora nad trgovinsko vojno, kar je povzročilo politične in pravne spore ter pozive k vrnitvi teh pooblastil kongresu.