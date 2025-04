Vujnovac: Mercatorja ne prodajamo

Večinski lastnik in predsednik upravnega odbora Fortenove, ki ima v lasti Mercator, Pavao Vujnovac, vse od napovedi in realizacije prevzema te skupine redko daje intervjuje. Kljub temu je v teh dneh spregovoril za hrvaški Novi list, v intervjuju pa se je poleg prihodnjih poslovnih korakov (ti bodo usmerjeni v investicije in širitev) dotaknil tudi govoric, ki so v zadnjem času krožile tudi po slovenskih medijih.

V začetku marca je Dnevnik poročal, da naj bi globalni finančni sklad CVC Capital Partners prevzel veliko večino podjetij v lasti hrvaške skupine Fortenova, vključno s slovenskim trgovcem Mercatorjem. Tako Fortenova kot neuradni viri so tedaj za Delo te govorice ovrgli.

Pavao Vujnovac je v pogovoru za Novi list, objavljenem danes, poudaril: »Skupina Fortenova ni bila prodana in ni naprodaj. Kratko in jasno. Tudi mene so dosegle te govorice, ne vem, od kod izvirajo, a ponavljam – skupina Fortenova gre naprej, z visokimi ambicijami in istimi lastniki.«

Ko ga je novinar opozoril, da ne gre le za govorice, temveč da so o tem pisali resni tuji mediji, slovenski pa, da CVC kupuje Mercator, je pojasnil: »Ne morem komentirati medijskih zapisov, a ponavljam – Skupine Fortenova ne prodajamo, prav tako ne Mercatorja. Nasprotno, intenzivno delamo na optimizaciji poslovnih procesov in povečanju dobičkonosnosti, še posebej v maloprodaji. Sistem doslej nikoli ni v celoti izkoristil ekonomije obsega oziroma potencialne moči, ki jo ima. Določene funkcije bomo centralizirali in enotno nastopili do dobaviteljev, da bi – na koncu – našim zaposlenim in kupcem lahko ponudili boljše pogoje, torej nižje cene v trgovinah.«