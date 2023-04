Proračun marca z globokim primanjkljajem

V nadaljevanju preberite:

Državni proračun je marca ustvaril globok primanjkljaj, je razvidno iz rednega mesečnega poročila fiskalnega sveta. Skupni primanjkljaj v prvih treh mesecih znaša 324 milijonov evrov. Ker je imel v prvih dveh mesecih še presežek, je tako zgolj marca proračun porabil kar 421 milijonov evrov več, kot je pobral davkov in prejel drugih prihodkov. Kaj je vzrok za povečani primanjkljaj? Koliko so se povečale plače javnega sektorja? Koliko je šlo za ukrepe, povezane z epidemijo, in koliko za zmanjšanje vpliva draginje?