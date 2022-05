Proračun v štirih mesecih s 114 milijoni primanjkljaja

V prvih štirih mesecih se je primanjkljaj državnega proračuna znižal na 114 milijonov evrov in je bil za dobro milijardo evrov manjši kot v istem obdobju lani, ko je dosegel 1,2 milijarde evrov, ugotavljajo na ministrstvu za finance. Proračunski prihodki so v prvih štirih mesecih letos dosegli približno 4,18 milijarde evrov in bili za petino višji kot lani v tem času. Odhodki pa rastejo počasneje od pričakovanj; znašali so nekaj manj kot 4,30 milijarde evrov, kar je dobrih 400 milijonov evrov oziroma 8,7 odstotka manj kot v istem obdobju lani.

V sprejetem proračuna 2022 je sicer za celotno letošnje leto načrtovan primanjkljaj v višini 2,47 milijarde evrov, kar pomeni, da trenutni primanjkljaj znaša 4,6 odstotka načrtovanega, so izračunali na finančnem ministrstvu.

K rasti prispevala visoka zaposlenost in stabilen trg dela

Državno blagajno polnijo prilivi od davčnih prihodkov, ki so v prvih štirih mesecih dosegli približno 3,38 milijarde evrov, kar je za skoraj šestino oziroma 458,4 milijona evrov več kot v prvih štirih mesecih lani. Visoka zaposlenost in stabilen trg dela sta po oceni finančnega ministrstva pomembno prispevala k rasti prihodkov od dohodnine, ki so se zvišali za 9,1 odstotka na 632,3 milijona evrov.

Še bolj so primerjalno porasli prilivi od davka na dodano vrednost, in sicer na 1,56 milijarde evrov, kar je 24,2 odstotka oziroma 304,3 milijona evrov več kot v istem obdobju lani. To je odraz gospodarske aktivnosti, ki jo spodbujajo investicije in živahna zasebna potrošnja. Porasli so tudi prilivi od davka od dohodka pravnih oseb in od trošarin, prav tako so se zvišali nedavčni prihodki in prejeta sredstva iz evropskega proračuna.

Na strani izdatkov so se znižali stroški dela ožje državne uprave, kar je tudi posledica neizplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih in tveganih razmerah.

Manjši so bili tudi izdatki za obresti, prav tako sredstva za transferje posameznikom in gospodinjstvom. Za slednje je država letos namenila 646,7 milijona evrov, kar je 38,3 odstotka ali 401,2 milijona evrov manj kot lani. Na drugi strani je država za investicije iz svojega proračuna v štirih mesecih namenila 217,7 milijona evrov, kar je 22,2 milijona evrov ali 11,3 odstotka več kot do konca aprila lani.