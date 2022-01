Konec januarja na ljubljansko borzo vstopa prva nepremičninska družba

V nadaljevanju preberite:

»Uradni začetek naše kotacije in vstop na ljubljansko borzo bosta 31. januarja. Z delnico se bo začelo trgovati ob 9.15, ko se borza odpre,« je danes oznanil Matej Rigelnik, izvršni direktor in član upravnega odbora družbe Equinox. Družba Equinox bo tako prva zasebna nepremičninska družba, ki bo kotirala na ljubljanski borzi: »Je ena prvih kotacij zasebnih investitorjev, ki so se odločili, da bodo uvrstili vrednostni papir na borzo. V vsem tem času, leta 1993 in 1994, smo priča trendu, kjer so se delnice in izdajatelji umikali z ljubljanske borze, mi pa smo se odločili za obratno pot in uvrstili to delnico na borzo,« je dejal Rigelnik.