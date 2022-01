Prvi korak – dobra kultura kibernetske varnosti

V nadaljevanju preberite:

Pandemija je podjetja vseh vrst in velikosti prisilila, da ponovno premislijo o svoji digitalni miselnosti. Sprejeti so morala ukrepe za neprekinjeno poslovanje, kot so uporaba storitev v oblaku, nadgradnja internetnih povezav, spletnih strani ali trgovin in omogočanje dela na daljavo.

In prav tako kot korporacije in mikro podjetniki se tudi mala in srednje velika podjetja srečujejo z digitalno preobrazbo in digitalno krajino, kjer pa ne manjka tudi pasti in nevarnosti – za njihove podatke, računalnike, posel. Kako se pred njimi zavarujejo?