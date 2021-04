Prvi koraki k nepremičninskim skladom

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden je ljubljansko podjetje Nama sporočilo, da prenaša trgovsko dejavnost na hčerinsko podjetje Nama IN, medtem ko bo svoje nepremičnine še naprej upravljalo v sklopu matičnega podjetja. To je zgolj zadnje v nizu podjetij, ki svoje osnovne dejavnosti ločujejo od dejavnosti nepremičninskega upravljanja.

Katera podjetja so svoje nepremičnine prenesla drugam in zakaj se odločajo za takšno ločitev? Kaj o tem pravijo nepremičninski posredniki in finančni svetovalci? Se nam obetajo veliki nepremičninski skladi?