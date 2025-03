Prvi vlak je zapeljal po drugem tiru

Po novi progi Divača–Koper je konec prejšnjega tedna zapeljal prvi vlak. Malce za šalo bi lahko rekli, da je za deset mesecev prehitel optimistične izjave politikov, ki so ga napovedovali za konec leta 2025. V resnici je šlo za delovni vlak, ki ga je vlekel delovni vlačilec (drezina) in ne prava lokomotiva. Prevozil pa je približno štiri kilometre – od tovorne železniške postaje Koper do dveh tretjin predora Škofije (T8).

Pred predorom Škofije je takole peljal dolg vlak z dolgimi tirnicami. Trenutno jih polagajo v zadnji tretjini 3,8 kilometra dolgega predora. Foto 2TDK

Prejšnji četrtek in petek je delovni vlak od tovorne postaje Koper do mesta vgradnje tirnic v predoru Škofije peljal več deset tirnic, dolgih po 120 metrov. Posebna vlakovna kompozicija za razvoz in razkladanje tirnic je po novem tiru pripeljala do mesta vgradnje. Vsaka tirnica je težka približno sedem ton. Vlak je najprej prepeljal 1,2 kilometra izvlečnega tira (dela drugega tira, ki so ga zgradili leta 2019), potem je prevozil 500 metrov na odprtem delu trase po tiru, ki sloni na gredi, in še 2,4 kilometra v predoru Škofije po tiru na togi podlagi.

V predoru vgrajujejo blažilce hrupa in tresljajev.

Prav včeraj so v tem predoru še pred vgradnjo tirov polagali poseben masovno vzmetni sistem, ki deluje kot dušilec vibracij. Posebne plošče blažijo tresljaje, ki bodo nastajali pri vožnjah vlakov, ter preprečujejo prenos tresljajev na konstrukcijo predora, s tem pa na stavbe iz naselja Škofije ali Plavje nad predorom. Poleg zmanjšanja tresljajev blažijo tudi hrup, ki vpliva na počutje prebivalcev v bližini proge.

Utrjevanje plazu ne bo oviralo zaključnih del

Od skupno 27 kilometrov novih tirov so jih doslej (računajoč tudi izvlečni tir) zgradili približno 4,6 kilometra. V glavni cevi dveh najdaljših predorov so dogradili vse premostitvene objekte, ki so jih morali dodatno zgraditi zaradi odkritih večjih kraških jam. Izdelan je tudi projekt za izvedbo zadnje premostitve v jami št. 80 v servisni cevi, ki se je bodo lotili v kratkem. Nobena od teh kraških jam ne ogroža več roka dokončanja tira.

Delovni vlak vozi težke in dolge tirnice do mesta, kjer jih vgrajujejo na trdo podlago. Foto 2TDK

Nekaj negotovosti je še pri utrjevanju plazu, ki so ga odkrili pred meseci pri izhodu iz prvega predora (Lokev) v dolini Glinščica. Hrib v soteski Glinščice ob portalu prvega predora na koprski strani drsi. Za zaustavitev tega zahtevnega pojava je 2TDK ustanovil strokovno skupino, v kateri sodelujejo strokovnjaki projektantov, nadzornega inženirja, fakultete za gradbeništvo in geološkega zavoda. Skupina je predlagala dodatni monitoring pobočja, zato vgrajujejo naprave, ki bodo merile nadaljnje pomike terena.

Rok dokončanja proge Divača–Koper ostaja 31. marec 2026. Potek del kaže, da bi ta datum lahko ujeli.

Projektanti so z izvajalci že pripravili osnutek rešitve za zaustavitev plazenja hriba. Po preučitvi rešitve bodo izdelali projekte izvedbe v več fazah, tako da bi še pred poletjem začeli izvajati nujne posege. Od neuradnega vira smo izvedeli, da bodo po vsej verjetnosti morali zgraditi več zelo obsežnih temeljev v obliki tako imenovanih vodnjakov, podobnih tistim, ki jih gradijo za oporne stebre pri viaduktih.

4,6 km tirov so zgradili od skupno predvidenih 27 kilometrov

Samo utrjevanje plazu v dolini Glinščice ne bo bistveno oviralo preostalih zaključnih del na trasi proge med Divačo in Koprom. Rok dokončanja proge ostaja 31. marec 2026. Sedanji potek del kaže, da bi datum lahko ujeli, saj je na delovišču ostala tudi večina turških delavcev iz družbe Yapı Merkezi. Seveda bodo dela zares zaključena, ko bo dokončno jasno, da so zaustavili plazenje, ki ga glavni projekt sicer ni predvidel.