Prvo tiho zadolževanje ministra Boštjančiča

Ministrstvo za finance, ki ga od junija vodi Klemen Boštjančič, je v začetku julija povečalo izdaje treh obstoječih obveznic in se dodatno zadolžilo za 405 milijonov evrov. To je prvo dolgoročno zadolževanje Slovenije po menjavi vlade. Skupno je Slovenija letos izdala za 3,9 milijarde evrov obveznic. Na kak način je ministrstvo za finance izdalo obveznice? Koliko je zanje prejelo? Kakšni so pogoji zadolževanja in kaj je mogoče pričakovati v drugi polovici leta?