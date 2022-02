Različne razlage zakona, različne cene ogrevanja

V nadaljevanju preberite:

Po predlogu zakona o nujnih ukrepih za blažitev posledic visokih cen energentov bodo vendarle izenačili pravice vseh gospodinjskih odjemalcev plina, kar bi moralo veljati od 1. februarja letos do 30. aprila prihodnje leto. Cene so se namreč najbolj, tudi za več kot petkrat, zvišale gospodinjstvom v večstanovanjskih stavbah z lastnimi kotlovnicami, ki so bile obravnavane kot poslovni odjem. To ni bilo težava do pred par meseci, ko so se cene poslovnega odjema zelo povišale.