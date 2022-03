Rekordno draga goriva, a razlike med ponudniki

Cene naftnih derivatov so se danes, v skladu s pričakovanji, na številnih bencinskih servisih v Sloveniji močno dvignile. Tako cene 95-oktanskega bencina kot dizla so s tem dosegle nove rekordne vrednosti. A ker je trg liberaliziran, so med ponudniki nekoliko večje razlike v cenah, kot je bilo ponavadi doslej.

Na bencinskih servisih Petrola zunaj avtocest je bilo treba danes zjutraj za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,563 evra, za liter dizla pa 1,670 evra. Pri trgovcu OMV Slovenija je cena 95-oktanskega bencina 1,555 evra na liter, za liter dizla pa je treba odšteti 1,662 evra. MOL Slovenija medtem liter bencina ponuja za 1,564 evra, dizla pa za 1,669 evra.

Cene na bencinskih servisih ob avtocestah so še višje.

Kaj bo storila vlada?

V sedanjih razmerah sicer vlada in naftni trgovci zagotavljajo, da so dobave in zaloge naftnih derivatov zadostne, da bo oskrba tudi v prihodnjih dneh nemotena. Vlada je na twitterju danes zapisala, da je premier Janez Janša z ministroma za gospodarstvo in za infrastrukturo Zdravkom Počivalškom in Jernejem Vrtovcem v ponedeljek zvečer opravil sestanek z vodilnimi v Petrolu, MOL in OMV o zalogah in dobavah naftnih derivatov v prihodnjih tednih ter ukrepih za nemoteno preskrbo tudi v primeru prekinitev dobav iz Ruske federacije.

Slovenija ima dovolj zalog naftnih derivatov, zato goriva ne bo zmanjkalo. Poleg tega bo vlada v primeru radikalne rasti maloprodajnih cen sprejela dodatne ukrepe za ublažitev. Nobenega razloga ni za kakršnokoli paniko, je na twitterju v ponedeljek zapisal Janša.

Vlada je ob sprejetju ukrepov proti energetski draginji znižala trošarine za bencin in dizelsko gorivo. A ker je trg liberaliziran, nima več nadzora nad maržami trgovcev. V Sloveniji pa ni konkurence med ponudniki; največji ponudnik je Petrol, MOL pa je v postopku nakupa OMV. Poglavitna vzroka za podražitve sta skok cen nafte zaradi vojne v Ukrajini in padec tečaja evra v primerjavi z dolarjem.

Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znova zvišale, a so ostale pod rekordnimi vrednostmi, doseženimi tekom ponedeljkovega trgovanja. Severnomorska nafta brent se je takrat povzpela skoraj do 140 dolarjev za 159-litrski sod, danes pa je pri okoli 127,5 dolarja.

Zaradi novic o podražitvah goriv so bile v ponedeljek pred bencinskimi črpalkami dolge kolone avtomobilov. Zaradi gneče je ponekod začasno zmanjkalo dizelskega goriva. Ponudniki zagotavljajo, da imajo zalog goriva dovolj in da ga ne bo zmanjkalo.