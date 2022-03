Pred bencinskimi črpalkami kolone, ponekod zmanjkalo dizla

V minulih dneh smo se spraševali, ali bo jutri na bencinskih črpalkah res gneča, ker se bo gorivo zaradi vojne v Ukrajini znatno podražilo. Zrasle naj bi tako cene bencina kot dizla, in to do rekordnih vrednosti. Toda iz več krajev po državi o dolgih čakalnih vrstah poročajo že danes, kot denimo v Zasavju in na Koroškem. Popoldne pa naj bi ponekod goriva celo že začelo primanjkovati.

Prepoved uvoza črnega zlata iz Rusije? Še dodatno so danes k povpraševanju po gorivih prispevale najnovejše napovedi, da bi ZDA in tudi evropske države lahko uvedle prepoved uvoza črnega zlata iz Rusije, ki je ena največjih dobaviteljic tega energenta. Cene nafte so tako v prvem delu današnjega trgovanja po podatkih STA dosegle najvišje ravni po juliju 2008 - cena 159-litrskega soda nafte brent je dosegla 130 dolarjev -, nato pa so se nekoliko vnesle. Trenutno sod ameriške lahke nafte stane nekaj manj kot 119 dolarjev, sod nafte brent pa okoli 123 dolarjev.

Da so na prodajnih mestih danes zabeležili povečano povpraševanje po pogonskih gorivih, predvsem po dizelskem gorivu, sporočajo tudi iz Petrola. Povečano povpraševanje je bilo posledica pretiranega odziva potrošnikov na alarmantne medijske novice o pričakovani rasti cen pogonskih goriv zaradi razmer na svetovnih trgih. Zaradi skokovitega povečanja povpraševanja po dizelskem gorivu je danes v popoldanskih urah na manjših prodajnih mestih družbe Petrol zmanjkalo dizelskega goriva. Družba je poskrbela za hitro oskrbo prodajnih mest že čez dan. Kot zagotavljajo, bodo vsa njihova prodajna mesta tudi jutri poslovala nemoteno.

Dobava naftnih derivatov s strani svetovnih trgov poteka brez težav, zagotavljajo na Petrolu. FOTO: Jože Suhadolnik

Pomanjkanje dizelskega goriva na posameznih prodajnih mestih družbe Petrol danes ni bilo posledica razmer na svetovnih trgih in situacije v Ukrajini ali motenj v dobavi pogonskih goriv iz svetovnih trgov, pojasnjujejo, temveč pretiranega odziva lokalnih potrošnikov na medijsko poročanje o pričakovani rasti cen. Zaradi skokovitega povečanja povpraševanja po dizelskem gorivu logistična podpora družbe Petrol ni mogla zagotoviti dovolj goriva v istem dnevu posameznim prodajnim mestom, bodo pa vsa prodajna mesta ustrezno oskrbljena čez dan oziroma do večera in noči.

Od jutri višje cene goriv na Hrvaškem Hrvaška vlada je na današnji seji določila novo najvišjo maloprodajno ceno bencinskih in dizelskih goriv, poroča STA. Liter bencina bo od torka stal največ 12,19 kune (1,61 evra), liter dizla pa 12,53 kune (1,66 evra). Visoko rast cen naftnih derivatov je vlada ublažila z znižanjem trošarin in zamrznitvijo marže. Če ne bi sprejeli novih ukrepov, bi bila cena dizla v torek 13,71 kune (1,81 evra), cena bencina pa 13,28 kune (1,76 evra), je na seji vlade dejal hrvaški premier Andrej Plenković. Vlada je nove ukrepe sprejela, ker danes opolnoči preneha veljati uredba, s katero so 7. februarja zamrznili ceno bencina pri 11,37 kune (1,5 evra) na liter, ceno dizla pa pri 11,29 kune (1,49 evra) na liter.

Spremenjene dobavne poti

V tem trenutku dobava naftnih derivatov s strani svetovnih trgov poteka brez težav. Družba Petrol ima zadostne zaloge za potrebe slovenskega prebivalstva po pogonskih gorivih, sporočajo. Zaradi tega tudi oskrba strank v Sloveniji in v ostalih državah, kjer je Petrol prisoten, poteka brez večjih motenj. V družbi Petrol ocenjujejo, da se bodo v prihodnje zaradi vojne spremenile dobavne poti pogonskih goriv. Dodatno k varnosti oskrbe prispeva dejstvo, da ima naša država naftne rezerve v skladiščih v Sloveniji.

Gibanje maloprodajnih cen pogonskih goriv odseva gibanje cen goriv na svetovnem trgu, na katerega družba Petrol nima vpliva, dodajajo. Razmere na svetovnih trgih pogonskih goriv so bile že doslej volatilne in nepredvidljive, dodatno veliko negotovost pa vnaša situacija v Ukrajini. Aktualno dogajanje se že pozna v dvigu cen pogonskih goriv na svetovnih trgih, kar bomo predvidoma občutili vsi, opozarja Petrol. Zaradi omenjenih dejavnikov ni možno napovedati nadaljnjega razvoja gibanja maloprodajnih cen goriv.