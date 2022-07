Rekordno število kandidatov za predsednika OZS

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo predvidoma danes dobila novega predsednika. Dosedanjemu predsedniku Branku Mehu, ki je bil na čelu zbornice devet let, se namreč izteče drugi mandat in ne more več kandidirati. Za njegovo mesto se tokrat poteguje rekordnih osem kandidatov. Pogledali smo kdo in kakšni so njihovi načrti.

Kandidature za predsednika OZS je do 27. maja oddalo osem kandidatov. To so predsednik sekcije za gostinstvo in turizem Blaž Cvar, samostojni podjetnik s Placarja Branko Goričan, obrtnik leta 2012 Marko Kajzer, predsednik državnega sveta in podpredsednik stranke Konkretno Alojz Kovšca, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec Ivan Meh, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec Bogdan Oblak, predsednik sekcije za promet Peter Pišek in obrtnik iz območja Litije Bojan Železnik.

Novi predsednik OZS bo izvoljen za mandatno obdobje 2022–2026. Izvolila ga bo skupščina OZS, ki je najvišji organ upravljanja in sestoji iz 92 poslancev, predstavnikov 62 območnih zbornic in 30 strokovnih sekcij. OZS ima trenutno okoli 20.000 članov, položaj te zbornice pa se je dodatno utrdil v časih epidemije, ko so opozarjali na potrebe podjetnikov in obrtnikov, ter kot pojasnjujejo, s tem pridobili približno 3000 novih članov.

Kaj ponujajo kandidati?

Cvar meni, da ima OZS dobre temelje, a da je čas, da se ozre proti novim generacijam in novim izzivom. »To nam bo odpiralo nove priložnosti in zagotavljalo pogoje, da se naša vizija in poslanstvo ohranjata,« pravi in dodaja, da bo zbornica s tem vitalnejša in privlačnejša.

Goričan je prepričan, da z izkušnjami in znanjem lahko vpliva na to, da bi imeli obrtniki boljše pogoje za delo ter tudi podporo in posluh države za obrtnike. Med drugim bi se zavzemal za večjo promocijo deficitarnih poklicev, vzpostavitev dobrega sistema vajeništva, izplačevanje plače samostojnim podjetnikom in debirokratizacijo postopkov.

Kajzer napoveduje iskanje zaveznikov in apolitičnost zbornice, med drugim se bo zavzemal za povečanje članstva v zbornici, učinkovito zastopanje interesov malih obrtnikov in podjetnikov, razvoj novih storitev za člane in nadgradnjo sodelovanja OZS z območnimi zbornicami.

Kovšca meni, da je OZS v dobri kondiciji in ne potrebuje radikalnih sprememb. V primeru izvolitve napoveduje komunikacijo z ministrstvi za gospodarstvo, finance in delo, saj da aktualna koalicijska pogodba vsebuje rešitve, ki bi lahko negativno vplivale na poslovanje drobnega gospodarstva.

Meh stavi na složnost in mirnost, od ciljev pa navaja zagotavljanje sredstev za sedanji sistem in pomoč malim zbornicam, gradnjo novih prostorov, druženja, pridobivanje novih članov in nadaljnje sodelovanje z državnimi institucijami.

Tudi Oblak se zavzema za ohranitev zborničnega sistema, specializacijo zaposlenih na območnih zbornicah, vzdržen model financiranja zbornic in pripravljenost na sodobne izzive podjetništva. Nasprotuje dodatnim obremenitvam malega gospodarstva.

Pišek bi zagotovil boljše pogoje za rast ter konkurenčnost obrti in podjetništva, nadgradil bi zbornični sistem, OZS bi utrdil kot pomembnega deležnika podpornega okolja ter jo vključil v mednarodne povezave na vseh področjih.

Železnik napoveduje, da si bo prizadeval za zagotovitev sistemskega vira financiranja, ohranitev sedanjega sistema in izboljšanje pogojev za poslovanje obrtnikov in podjetnikov, digitalizacijo in internacionalizacijo ter zgraditev nove poslovne stavbe.