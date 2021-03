Renault bo v Evropi izdeloval za Mitsubishi

Mitsubishi je tisti del zveze Renault- Mitsubishi -Nissan, katerega prisotnost je bila doslej zelo majhna, pred časom so bili celo namigi, da bi se znamka iz Evrope popolnoma umaknila. Pred kratkim je bil načrt spremenjen, celo v tej smeri, da bo za Mitsubishi dva modela v Evropi izdeloval partner Renault. Pri tem so poročila, da bi jih izdelovali zunaj Francije. V Revozu so nam dejali, da o tem nimajo informacij.