Rusi bodo »sovražnim« državam posojila odplačevali v rubljih

Ruske oblasti so pripravile seznam »Rusiji sovražnih držav«. Svoje dolgove upnikom iz teh držav bodo ruski posamezniki in podjetja lahko začasno odplačevali v rubljih – valuti, ki je od januarja izgubila 45 odstotkov vrednosti, je danes sporočila ruska vlada. Na tem seznamu so med drugim tudi vse države članice Evropske unije, Avstralija, Združeno kraljestvo, Kanada, Monako, Južna Koreja, ZDA, Švica in Japonska.

Seznam držav in pripadajoča določila so ruske oblasti pripravile na podlagi petkovega predsedniškega odloka, ki je določil »začasni postopek« za poplačilo dolgov »nekaterim tujim upnikom«.

V skladu z odlokom bodo dolžniki lahko od ruskih bank zahtevali, da se v imenu tujega upnika odpre poseben račun in dolgove poplača v rubljih, v skladu z dnevnim menjalnim tečajem ruske centralne banke. Ta novi začasni postopek velja za plačila, ki presegajo deset milijonov rubljev (približno 66.000 evrov) na mesec. To je eden prvih ruskih odzivov na gospodarske sankcije brez primere, ki so jih številne zahodne države uvedle proti Rusiji po njenem vojaškem posredovanju v Ukrajini.

Sankcije so povzročile gromozanski padec vrednosti rublja, ki se je danes spustila za še deset odstotkov in dosegla 137,7 rublja za en ameriški dolar. To je najnižja vrednost, ki jo je ruska valuta doživela doslej, od 1. januarja pa je rubelj padel že za 45 odstotkov.