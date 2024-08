Rusija bi v mednarodni trgovini uporabljala kriptovalute

Rusija se je zaradi sankcij Zahoda po invaziji na Ukrajino znašla v težkem gospodarskem položaju, kar je povzročilo zamude pri plačilih ključnim trgovinskim partnerjem, kot so Kitajska, Indija in Združeni arabski emirati.

Sankcije, ki so vključevale izključitev nekaterih ruskih bank iz sistema Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), so povzročile precejšnje zaplete pri mednarodnih transakcijah. Da bi Rusija obšla te omejitve, se je odločila za prehod na uporabo kriptovalut v mednarodni trgovini.

Glavni razlog za to odločitev je potreba po hitrejšem in bolj zanesljivem načinu plačevanja njenih mednarodnih obveznosti, saj so zamude pri plačilih po besedah guvernerke ruske centralne banke Elvire Nabiuline povzročile osemodstotni padec ruskega uvoza v letošnjem letu. Povečana tveganja sekundarnih sankcij so še dodatno otežila plačila za uvoz, kar vpliva na širok spekter blaga.

Zakon začne veljati jeseni

Ruski parlament je že sprejel zakon, ki omogoča uporabo kriptovalut za mednarodne transakcije, zakon pa bo začel veljati jeseni. Prva uradna kriptotransakcija je predvidena pred koncem leta 2024, ko bo centralna banka uvedla eksperimentalno infrastrukturo za te plačilne sisteme. Anatolij Aksakov, vodja spodnjega doma parlamenta, je to odločitev označil za zgodovinsko v finančni sferi.

Rusija je že poskušala uporabljati valute svojih trgovinskih partnerjev in razviti alternativne plačilne sisteme, vendar je globalna odvisnost od dolarjev in evrov otežila te napore. Z uvedbo kriptovalut upajo, da bodo lahko hitreje in učinkoviteje poravnali zamujena plačila. Kljub temu bodo kriptovalute ostale neveljavne za domača plačila znotraj Rusije.

Eden ključnih vidikov nove zakonodaje je regulacija kriptorudarjenja. Rusija je že ena izmed največjih držav na svetu na tem področju, vendar je bila ta dejavnost doslej slabo regulirana. Novi zakon omejuje rudarjenje na podjetja, ki so vključena v seznam, ki ga odobri vlada. Ta podjetja bodo morala zagotavljati tudi podatke o transakcijah.

Ta ukrep naj bi pomagal preprečiti zlorabe in zagotoviti večjo preglednost v kriptosektorju. Vladna regulacija kriptorudarjenja je pomembna tudi zaradi visokih zahtev po energiji, ki jih prinaša ta dejavnost, kar je bilo že prej predmet skrbi.

Prihaja digitalni rubelj

Poleg tega Rusija načrtuje uvedbo digitalnega rublja, ki naj bi bil uveden julija prihodnje leto. Digitalni rubelj bo podoben kriptovalutam, vendar ga bo izdajala in podpirala centralna banka, kar naj bi dodatno okrepilo gospodarsko infrastrukturo države. Digitalni rubelj naj bi omogočil hitrejše in bolj zanesljive transakcije, hkrati pa zmanjšal odvisnost od tujih valut in plačilnih sistemov, kot je Swift. Centralna banka bo vzpostavila eksperimentalno infrastrukturo za te plačilne sisteme, kar naj bi pred koncem leta 2024 omogočilo prve uradne kriptotransakcije.

Kljub tem novostim bo uporaba kriptovalut za domača plačila v Rusiji še naprej prepovedana. Ta prepoved je bila uvedena zaradi skrbi glede finančne stabilnosti in morebitnih tveganj za monetarno politiko. Rusija je že pred invazijo na Ukrajino izrazila zadržke glede uporabe kriptovalut za domača plačila, vendar so zahodne sankcije prisilile državo, da preuči alternativne načine za ohranjanje mednarodnega trgovinskega toka.

Z uvedbo teh ukrepov Rusija upa, da bo zmanjšala gospodarske izzive, ki jih povzročajo sankcije, in zagotovila bolj tekoče mednarodne trgovinske operacije. Uspešnost te strategije bo odvisna od številnih dejavnikov, vključno s sposobnostjo države, da učinkovito izvaja in upravlja novo plačilno infrastrukturo.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.