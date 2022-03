Ruski oligarhi so se že doslej izogibali Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Jahte, vile, nogometni klub in drugo premoženje so evropske države že zasegle ruskim oligarhom. Na ministrstvu za zunanje zadeve smo vprašali, ali je tudi Slovenija že zasegla kakšno premoženje Rusom. Kakšno in katero premoženje pa imajo sploh Rusi v Sloveniji? Katere so njihove najpomembnejše naložbe, koliko je teh in ali je Slovenija še privlačen nepremičninski trg za ruske državljane?