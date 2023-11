S programom ITM pripravljeni na tuje trge

Sistematično, brez napačnih odločitev in nepredvidenih stroškov? Vabljeni v enega najbolj učinkovitih izobraževalnih programov s področja izvoza, Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management (ITM).

Program, ki ga organizira javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation, velja za enega najuspešnejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodnega poslovanja. Programa se je udeležilo že več kot 200 uspešnih slovenskih podjetij, med njimi tudi Adria Dom, Dewesoft, Termo Shop, Eurotronik Kranj, Seltron, Geneplanet, Špica International, Strip's, Metra inženiring, Xlab in mnoga druga. Kar 90 odstotkov diplomantov ocenjuje, da je program ITM presegel njihova pričakovanja.

Komu je program namenjen

K udeležbi v programu ste vabljeni zaposleni v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki želite na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati in aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja vašega podjetja na nove tuje trge.

Kaj pridobite

Udeleženci programa ITM pridobite:

izvozni načrt in individualno svetovanje pri njegovi pripravi,

prodajno predstavitev,

praktična znanja iz ključnih področij mednarodnega poslovanja,

večjo samozavest na področju poslovnega komuniciranja v tujem jeziku,

nova poslovna poznanstva in

mednarodno priznano diplomo IATTO (International Association of Trade Training Organisations).

Delavnica International Market Strategies, ITM 2023. FOTO: arhiv SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Program ITM priporočam vsem, ki želijo razširiti svoje znanje o poslovanju na mednarodnih trgih. Program ponuja obsežno znanje o globalnem poslovanju, od tržnih raziskav in strategij za vstop na tuje trge do marketinških pristopov in prodajnih tehnik. Še posebej koristen je širši pogled, ki ga pridobiš s programom, saj prispeva k boljšemu strateškemu odločanju. Tomaž Rakuša, DUKIN d. o. o., udeleženec ITM 2023

Kako program poteka

Program ITM poteka v angleškem jeziku, v 21 dneh od marca do novembra, v Sloveniji, na Švedskem in online. Izpeljan je v obliki serije delavnic 'Passport2Export' ter petih mednarodnih seminarjev z mednarodno uveljavljenimi tujimi strokovnjaki in svetovalci.

Na delavnicah Passport2Export pripravite izvozni načrt, v okviru katerega preverite pripravljenost za izvoz, opredelite izvozne izdelke oziroma storitve, kupce, izvozne trge in oblike vstopa, določite vse potrebne aktivnosti in finančno strukturo za uspešno izvozno širitev. Naučite se pripraviti tudi prodajno predstavitev, s katero boste vaše podjetje, izdelke in rešitve uspešno predstavili tujim poslovnim partnerjem. Pri pripravi izvoznega načrta za svoje podjetje boste deležni tudi individualnega svetovanja izkušenih mednarodnih svetovalcev.

Na mednarodnih seminarjih na Švedskem boste pridobili znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na raziskovanju trgov, pripravi mednarodnih tržnih strategij, medkulturnih razlikah, vpeljavi sprememb v podjetja in digitalizaciji poslovanja ter prodajnih in pogajalskih veščinah.

Svoje znanje, izkušnje in nasvete bodo z vami delili mednarodno priznani tuji strokovnjaki: dr. Fons Trompenaars, priznani strokovnjak na področju medkulturnih razlik, leta 2017 uvrščen v 'Thinkers50 Hall of Fame' med 7 najvplivnejših oseb na področju razvoja svetovnega menedžmenta, dr. Albert. A. Anghern, večkrat nagrajeni avtor izobraževalnih aplikacij na področju uvajanja sprememb v podjetjih in digitalizacije poslovanja, dr. Waldemar Pförtsch, nemški profesor, svetovalec in avtor številnih priročnikov s področja mednarodnih trženjskih strategij ter B2B marketinga, Jos Velthuis, mednarodno priznani nizozemski trener prodajnih in pogajalskih veščin, in drugi.

ITM je odličen program, ki mi je z vsebino in izjemnimi predavatelji in drugimi udeleženci odprl nov pogled oz. razmišljanje, kako se pripraviti na vstop na nove ciljne trge. Program bi priporočal vsem podjetjem in posameznikom, ki si želijo pridobiti nova znanja in povečati aktivnosti na tujih trgih. Janez Podpadec, REM d. o. o., udeleženec ITM 2023

Delavnica Medkulturne razlike. FOTO: arhiv SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Želite izvedeti več? Vabljeni k udeležbi na predstavitvenem webinarju ITM 2024, ki bo 19. decembra 2023 ob 13. uri in na katerem boste spoznali predavatelje ter izvedeli več o poteku izobraževanja, izkušnjah dosedanjih udeležencev in načinu prijave v program. Na webinar se lahko prijavite do 18. decembra 2023.

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija, javna agencija.