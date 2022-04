S SPIRIT Slovenija do novih poslovnih priložnosti na tujih trgih

Sejemski nastopi in obiski

Sejemski nastopi podjetjem omogočajo predstavitev izdelkov in storitev potencialnim kupcem, pridobivanje novih strank, hkrati pa so odlična priložnost za preverjanje konkurence in pregled trendov v posamezni panogi.

Z namenom spodbujanja uspešnega mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij javna agencija SPIRIT Slovenija vabi podjetja, da jim do 30. 6. 2022 posredujete interes za udeležbo na skupinskih sejemskih predstavitvah na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2023. SPIRIT Slovenija v okviru skupinskih predstavitev na mednarodnih sejmih v tujini organizira sejemsko predstavitev in krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov in vpisa v katalog razstavljavcev.

Če se podjetja odločite za individualni nastop na mednarodnem sejmu v tujini, se lahko do 16. 5. 2022 prijavite na zadnji rok Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–2022 in pridobite do 13.136,76 EUR za kritje stroškov najema, postavitve in ureditve razstavnega prostora.

Od 29. 5. do 1. 6. 2022 se lahko udeležite organiziranega obiska vodilnega mednarodnega sejma za industrijsko tehnologijo HANNOVER MESSE. V okviru dogodka, ki ga organizirata SPIRIT Slovenija, javna agencija, in Slovensko-nemška gospodarska zbornica, si boste pod strokovnim vodstvom ogledali sejem, se sestali s predstavniki podjetij Siemens in Beckhoff Automation ter udeležili B2B sestankov s potencialnimi poslovnimi partnerji. Vaše prijave za udeležbo sprejemajo do 15. 5. 2022.

Foto: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Pravočasna in premišljena organizacija sejemskega nastopa je izjemnega pomena. Vse o izboru pravega sejma, prijavi in umestitvi razstavnega prostora, pripravi koncepta in opremljanju sejemske stojnice, komuniciranju in vabljenju poslovnih partnerjev ter ustrezni digitalni promociji sejemskega nastopa najdete v vodniku Sejemski vseved, vabljeni pa ste tudi k udeležbi izobraževanj, na katerih se boste naučili, kako:

pripraviti učinkovit prodajni nagovor,

organizirati odlično sejemsko predstavitev podjetja,

oblikovati ponudbo za uspeh na tujih trgih (rok za prijavo je 20. 5. 2022) in

(rok za prijavo je 20. 5. 2022) in predstaviti svoje podjetje na spletu (Grow Slovenia with Google).

Strateško na tuje trge

Slovenska podjetja, ki vas zanima vstop ali širitev poslovanja na avstrijski trg, ste vabljena k udeležbi v izobraževalnem programu Strateško na avstrijski trg, ki bo maja in junija 2022. Na štirih webinarjih boste spoznali področja medkulturnih razlik, zakonodaje in davčne politike, marketinga in prodaje ter distribucije na avstrijskem trgu. Delavnicam bo sledil poslovni obisk Dunaja, kjer se boste seznanili s primeri dobrih praks in vzpostavili poslovne stike na avstrijskem trgu. Prijave v program, ki se začne 10. 5. 2022, zbirajo do 6. 5. 2022.

Več informacij o storitvah javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike je na voljo na spletnem portalu www.izvoznookno.si.

