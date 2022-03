Samozaposleni morajo po dveh letih plačati prispevke

Kot enega prvih ukrepov za pomoč ob epidemiji covida-19 je vlada spomladi 2020 predlagala odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in kmete. Odlog so lahko koristili za tri spomladanske mesece tistega leta, velja pa do konca letošnjega marca. To pomeni, da imajo še manj kot mesec dni časa za plačilo obveznosti.

Z zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki ga je DZ sprejel dober teden dni po razglasitvi epidemije covida-19 v Sloveniji, je bilo do 31. marca 2022 odloženo plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so zapadli v plačilo aprila, maja in junija 2020.

Do odloga plačila so bili upravičeni kmetje in samozaposleni, ki niso imeli drugih zaposlenih, in je bila ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje.

Vse, ki so ukrep koristili, tako na Finančni upravi RS vabijo k pravočasnemu plačilu obveznosti. S tem se bodo izognili plačilu zamudnih obresti oziroma davčni izvršbi, so sporočili. Zavezancem tudi predlagajo, naj pred plačilom preverijo stanje svojih obveznosti na spletnem portalu ali v mobilni aplikaciji eDavki.