Sberbank neuradno pred prodajo NLB

Slovensko banko Sberbank iz skupine Sberbank Europe, ki je v nedeljo zaradi sankcij proti Rusiji prekinila poslovanje, bo najverjetneje kupila NLB. Po tem scenariju bi delnice v noči na sredo prenesli na NLB, komitenti pa bi v sredo zjutraj znova lahko dostopali do bančnih storitev, neuradne informacije navajajo spletne Finance. Prvi pogoj je soglasje sklada SRB. Ponudbo je menda oddala tudi Gorenjska banka, po neuradnih informacijah naj bi bila ta simbolična. Gre za prodajo v sili, temu primerna naj bi bila tudi kupnina.

NLB bi zagotavljala likvidnost Sberbank, s tem pa ne bo potrebe po sprožitvi jamstvene sheme. Uradna odločitev bo predvidoma znana pozno popoldne, dodaja spletni časnik. Če bo posel sklenjen, bo Sberbank, ki ima v Sloveniji približno štiriodstotni tržni delež, hitro integrirana v NLB.

Sberbank v Srbiji v roke AIK

Komitenti slovenske Sberbank od ponedeljka zjutraj ne morejo dostopati do bančnih storitev, njihovi dvigi in plačila so do srede zjutraj omejeni na 400 evrov na dan. Poslovalnice banke so od ponedeljka zaprte.

Banka Slovenije skupaj z Evropsko centralno banko (ECB) medtem išče ustrezen način reševanja banke, ki bo zagotovil nemoteno poslovanje za vse komitente banke. Podrobnejša pojasnila bo Banka Slovenije oziroma guvernerja Boštjana Vasleta po napovedih podala danes.

Po nedeljski odločitvi ECB in Enotnega odbora za reševanje, da bančna skupina Sberbank Europe prekine poslovanje, se išče hitra rešitev za vse banke iz skupine, ki so še v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in Madžarskem.

Usoda Sberbank Srbija je že znana. To je danes kupila srbska AIK banka, ki se je prek lastništva Gorenjske banke potegovala tudi za nakup slovenske Sberbank. V Sberbank BiH je bila imenovana izredna uprava.

Sberbank na Hrvaškem v likvidacijo ali sanacijo

Hrvaška si želi možnost za sanacijo Sberbank Hrvaška, je v ponedeljek po seji vlade medijem sporočil finančni minister Zdravko Marić, navaja STA. Če jo bodo likvidirali, se hrvaški varčevalci, kot zagotavljajo v vladi, ne bi smeli bati za svoje prihranke. Teh je za 3,8 milijarde kun (502 milijona evrov). Po podatkih Hrvaške narodne banke (HNB) ima Sberbank na Hrvaškem okoli 86.000 strank, od katerih je 80.0000 fizičnih oseb. Če bodo banko likvidirali, bo Hrvaška agencija za zavarovanje varčevalnih vlog (HAOD) vlagateljem v sedmih do desetih dneh izplačala vse zavarovane vloge. To pomeni vse prihranke do 100.000 evrov, ki so pred začetkom krize znašali 3,82 milijarde kun.