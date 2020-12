Sedem prijav za prosto delovno mesto viceguvernerja BS

Ljubljana – Na javni poziv predsednika države za prijavo možnih kandidatov za viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije, je bilo prejetih sedem predlogov kandidatur, tudi nekaterih, ki so kandidirali že prejšnjič.



Prijavili so se direktorica analitsko-raziskovalnega centra BS Arjana Brezigar Masten, nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice Grawe Božo Emeršič, nekdanja viceguvernerka Mejra Festić, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec, Matjaž Koman iz ljubljanske ekonomske fakultete, Primož Simončič iz notranje revizije BS in Tina Žumer, nekdanja uslužbenka BS, zdaj zaposlena na ECB.



Predsednik bo preučil prejete kandidature in opravil posvete z vodji poslanskih skupin v državnem zboru, predvidoma v začetku januarja, nato pa bo državnemu zboru izbranega kandidata predlagal najpozneje v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur. Pri tem lahko izbira med prijavljenimi kandidati, lahko pa predlaga tudi druge kandidate.



Spomnimo, nazadnje je Borut Pahor za to mesto predlagal Arjano Brezigar Masten, ki kljub prej obljubljeni podpori nato na tajnem glasovanju v DZ ni prejela zahtevanih 46 poslanskih glasov.

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: