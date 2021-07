Sejemska dejavnost za preživetje nujno potrebuje normalizacijo razmer

V nadaljevanju preberite:

Vodilni prireditelji klasičnih sejemskih dogodkov so marca 2020, ob izbruhu epidemije koronavirusa, zaprli vrata. Nekatere tradicionalne sejme, ki so vsako leto v ustaljenih terminih povezovali razstavljavce oziroma ponudnike z obiskovalci, njihovimi potencialnim kupci, so delno nadomestili z virtualnimi dogodki, večino pa so jih bili prisiljeni odpovedati.



Epidemija se je vsaj delno umirila, pravila za izvedbo javnih zbiranj in prireditev so se toliko ustalila in razrahljala, da so za konec poletja in jesen spet napovedani sejmi, kakršne smo poznali. Čeprav nad obnovitvijo sejemske dejavnosti še vedno visi tveganje, da se bo covid-19 spet razširil v »četrti val«, poskušajo biti sejmarji optimisti.