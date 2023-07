Šešok: Slovenska davčna zakonodaja je v primerjavi s Hrvaško katastrofalna

V nadaljevanju preberite:

Holding Iskra, ki je v lasti družine Šešok, je pred leti na Hrvaškem prevzela ladjedelnico v Šibeniku in proizvajalca električnih kablov Elka. Dušan Šešok, minister za finance v prvi vladi Slovenije, zato odlično pozna poslovni okolji v domači Sloveniji in na Hrvaškem. Pojasnil nam je, da so pri obeh prevzemih imeli veliko trdega dela za sanacijo prevzemih tarč in jim ni bilo z rožicami postlano, so pa z rezultati in poslovanjem zelo zadovoljni.