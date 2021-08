Shell ponuja zanimivo razmerje med tveganjem in donosnostjo

V nadaljevanju preberite:

Naftni velikan Royal Dutch Shell še vedno nosi brazgotine lanskega naftnega padca, ko so cene nafte zašle v negativno območje. Posledično je bil prisiljen dividende znižati in te so, kljub nedavnemu povišanju, še zdaj nižje od predpandemičnih ravni. S pomočjo naftnih cen je podjetje Shell predvsem izkazalo odlično finančno disciplino in zmanjšalo zadolženost na najnižjo raven med primerljivimi podjetji. Tako jim je neto dolg na EBITDA s konca leta 2020 uspelo zmanjšati z 2,83 na 1,77.