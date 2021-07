Shema TopUp velja do konca leta

V nadaljevanju preberite:

V nepredvidljivi likvidnostni situaciji epidemije covid-19 je predvsem izvoznikom pomagala uvedba posebnega ukrepa s področja zavarovanja terjatev, ki ga v Sloveniji izvaja SID banka. »Lani smo razvili shemo TopUp, ki je zagotovila, da so komercialne zavarovalnice začele omejevati kritja na področju zavarovanj terjatev.



Shema je omogočila dodatne zmogljivosti za odobravanje limitov zavarovalnega kritja, ti pa so bili v tistem času še posebno pomembni in nujni za nadaljnje poslovanje slovenskega izvoznega gospodarstva,« je povedala Saša Podpeskar, direktorica marketinga v SID banki.