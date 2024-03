Sij dobil prvo tožbo proti agenciji Spirit

Upravno sodišče v Mariboru je odločilo, da je javna agencija Spirit ravnala nezakonito, ko je Sijevi hčerinski družbi Ravne Systems zaustavila izplačilo pomoči zaradi visokih cen energentov. Spirit mora odpraviti enostransko zadržanje že odobrenih izplačil finančne pomoči in jih izplačati skupaj z zamudnimi obrestmi, so sporočili iz Sija. Sodba še ni pravnomočna. Sij pa je tožbe vložil tudi za družbe Sij Acroni, Sij Metal Ravne in Sij ZIP Center.

Proizvodne družbe Skupine Sij ‒ Sij Acroni, Sij Metal Ravne, Sij Ravne Systems in Sij ZIP Center so se lani pod po interventnem zakonu prijavile za državno pomoč zaradi razlike v ceni energentov. Iz tega naslova jim je bilo dodeljenih osem milijonov evrov. Hčerinske družbe so nato prejele izplačanih 2,4 milijona evrov finančne pomoči, preostalih 5,6 milijona evrov pa ne, saj je javna agencija Spirit zadržala že odobrena izplačila. To se je zgodilo po tem, ko je krovna družba Sij, ki sama ni bila prejemnica pomoči, lastnikom, med katerimi je tudi država, izplačala del dobička oziroma dividende.

Kaj pravi sodišče?

»Upravno sodišče Republike Slovenije, oddelek v Mariboru, je odločilo, da mora Spirit skupaj z zamudnimi obrestmi izplačati že odobreno finančno pomoč. Razsodilo je, da Spirit ni sledil zakonski ureditvi, da je kršil temeljne pravice, zagotovljene z ustavo, in z ničimer ni pojasnil razlogov za takšno ravnanje, prav tako je ugotovilo, da takšno ravnanje predstavlja zlorabo oblasti, izkoriščanje položaja nadrejenosti organa nad položajem stranke ter čezmerno rabo oblasti,« navajajo v Siju.

V Skupini Sij pričakujejo enake razsodbe tudi v primerih tožb preostalih hčerinskih družb.