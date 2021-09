Širitev izjem pri nedeljskem delu ne bo

Delajo, a ne smejo prodajati



Rušenje sedanje ureditve

Dodatnih izjem za nedeljsko in praznično delo trgovin ne bo. Poslanci so namreč zavrnili tako predloge nepovezanih poslancev kot Slovenske nacionalne stranke po uvedbi dodatnih izjem.Trgovine so ob nedeljah in praznikih razen izjem od lanske zime zaprte. Skupina štirih nepovezanih poslancev zna čelu je zato v parlamentarni postopek vložila novelo zakona, ki izjeme širi na prodajalne v okviru hotelov, kampov, turističnih informacijskih centrov in pokopališč. Odprte bi lahko bile tudi trgovine, ki imajo zaradi kombinacije z drugimi prostori površino večjo od 200 kvadratnih metrov.Poleg tega bi lahko ob nedeljah in praznikih v manjših prodajalnah delali tudi družinski člani lastnikov ali zastopnikov. Poslanska skupina SNS pa je dodatno vložila amandma, ki predvideva, da bi lahko bile trgovine decembra odprte brez omejitev, torej tudi ob nedeljah in praznikih.Rajić je pojasnil, da se s predlaganimi širitvami izjem za nedeljsko in praznično delo odzivajo na težave trgovskih ponudnikov, ne da bi s tem izničili zakonska določila glede prepovedi poslovanja trgovin ob nedeljah in praznikih. Ponazoril je, da trenutno v turistično-informacijskih centrih, tudi če so ti ob nedeljah odprti, obiskovalci ne morejo kupiti spominka ali knjige, prav tako morajo biti zaprte trgovine v kampih. Menil je, da se s predlaganimi spremembami ne bo izničil cilj novele zakona o zaprtju trgovin ob nedeljah.Predlog so podprle tudi reprezentativne zbornice. Predsednica trgovinske zborniceje dejala, da nedeljski prihodki predstavljajo desetino letnih prihodkov, kar pomeni 3,4 milijarde evrov. Širitev izjem podpirajo, a si želijo, da bi lahko trgovci o delovnem času odločali sami v skladu s poslovnimi načrti in panožno kolektivno pogodbo, ki že predvideva določene omejitve. Direktor turistične zbornicepa je dejal, da je za turizem bistveno bolj pomembno, da so trgovine sedem dni na teden odprte v času sezone kot zunaj nje.(Desus) je menil, da predlagane spremembe upoštevajo formo, a iščejo trike, da bi se izognili prepovedi dela ob nedeljah in praznikih. »Ta novela je poskus rušenja obstoječe ureditve,« pa je menil(Levica).(NSi) je opozoril, da je zakonodajno-pravna služba že lani opozorila, da lahko dodatne izjeme povzročijo neustavnost.