Sistem e-vinjete bo zaživel z dvomesečno zamudo

Sistem elektronske vinjete ne bo v celoti zaživel 1. decembra, kot so si zastavili na Darsu in ministrstvu za infrastrukturo. Z začetkom decembra bodo namreč na voljo le letne e-vinjete za osebna vozila in polletne za motorje, mesečna in tedenska elektronska vinjeta pa bo na voljo od 1. februarja 2022. Med 1. decembrom in 31. januarjem 2022 bo Dars izdajal mesečne in tedenske vinjete v obliki vijolične nalepke.