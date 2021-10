Sklad Alfi PD je s podporo EU zbral 41 milijonov evrov

V nadaljevanju preberite:

Slovenski sklad zasebnega dolga Alfi PD je s podporo Evropskega investicijskega sklada zbral 41 milijonov evrov za financiranje slovenskih ter hrvaških malih in srednje velikih podjetij. Kakšni so cilji Alfija PD? Koga in kako jih bodo podpirali? Kakšni so odzivi evropskega komisarja in direktorja EIF?