Junijska inflacija je znašala 0,8 odstotka, kar je drugo največje letošnje zvišanje cen. V primerjavi s prejšnjim mesecem se je nekoliko zvišala tudi medletna rast cen življenjskih potrebščin, ki znaša 2,2 odstotka.

Kje so se zvišale cene in kateri izdelki in storitve so se junija pocenili?

Se draži tudi hrana ali je takšen zgolj občutek ob obisku trgovin?