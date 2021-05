Skupina Intesa Sanpaolo z rekordnim dobičkom

Banka Intesa Sanpaolo v Sloveniji je v prvem četrtletju letos ustvarila 15,7 milijona evrov poslovnih in finančnih prihodkov ter 5,1 milijona dobička pred davki oziroma štiri milijone evrov čistega dobička. Bilančna vsota se je v prvih treh mesecih povečala za 12 odstotkov in znaša dobre 3,1 milijarde evrov, so sporočili iz banke.



Celotna skupina Intesa Sanpaolo, ki ima skoraj 100.000 zaposlenih in sedež v Torinu, je sicer v prvem četrtletju v primerjavi z istim obdobjem lani povečala čisti dobiček za skoraj tretjino na 1,5 milijarde evrov in tako zabeležila najboljše četrtletje po letu 2008. S tem je na dobri poti, da doseže letošnji cilj, in sicer več kot 3,5 milijarde evrov dobička na letni ravni. S prevzemom banke UBI Banca, ki se je zaključil 12. aprila letos, je sicer Intesa Sanpaolo postala tretja največja banka v območju z evrom po tržni kapitalizaciji.

