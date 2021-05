Skupina UniCredit v prvem trimesečju z večjim dobičkom

Mednarodna bančna skupina UniCredit s sedežem v Milanu, ki je prejšnji mesec za novega izvršnega direktorja imenovala Andreo Orcela, je v prvih treh mesecih leta dosegla skoraj 900 milijonov evrov čistega dobička, in sicer predvsem po zaslugi provizij in prihodkov iz trgovanja, medtem ko se obrestni prihodki krčijo. Delnice UniCredita so se zaradi ugodnih podatkov, ki presegajo pričakovanja analitikov, že na začetku trgovanja podražile za štiri odstotke.



Skupina UniCredit v Sloveniji (sestavljata jo banka in lizinško podjetje) pa je v letošnjem prvem četrtletju dosegla devet milijonov evrov dobička pred davki in s tem poslovala bolje kot v istem obdobju lani, ko je imela izgubo. Za tretjino, na 20 milijonov evrov, je primerjalno z lanskim prvim trimesečjem povečala tudi prihodek iz poslovanja.

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: