Slaba novica za povezljivost s Španijo

V nadaljevanju preberite:

Sodelovanje je bilo dogovorjeno, v prodaji so bile tudi že vozovnice, in vendar se španski nacionalni letalski prevoznik Iberia poleti ne bo vrnil na brniško letališče. Kaj je razlog za odpoved linije med Madridom in Ljubljano, ki je prvič zaživela avgusta lani, in kakšni so obeti za povezave z Iberskim polotokom v prihodnje? Preberite tudi, kakšna je bila zasedenost letal na povezavi lansko poletje?