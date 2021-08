Slovaki začnejo z gradnjo Vilharie prihodnje leto

Vizualizacija projekta Vilharia ob ljubljanski železniški postaji. FOTO: Corwin

Slovaški Corwin bo predvidoma prihodnje leto začel z gradnjo »najsodobnejše, trajnostno in tehnološko najnaprednejše poslovne stavbe v državi«, ki so jo poimenovali Vilharia. Stavbo na Vilharjevi cesti v Ljubljani naj bi po načrtih končali leta 2024, so sporočili iz Corwina.Vrednost skoraj 40.000 kvadratnih metrov velikega poslovno-trgovskega projekta še ni znana, glede na velikost in uporabljeno tehnologijo pa lahko pričakujemo, da bo znašala več deset milijonov evrov, so sporočili iz slovaškega razvijalca nepremičnin, katerega pilotni projekt v Ljubljani je stanovanjska soseska Kvartet z 221 stanovanji. »Tako kot Corwinovi dosedanji poslovni projekti, mora tudi Vilharia prestati strog postopek certificiranja LEED ter uporabljati energetsko učinkovito tehnologijo ogrevanja in hlajenja, urediti zelene strehe, vgraditi napredne sisteme za filtriranje in kroženje zraka ter pametno upravljanje stavbe.«V Corwinu pravijo, da v Ljubljani primanjkuje novih pisarniških prostorov višjega cenovnega in kakovostnega razreda. »Medtem ko je stavba v zaključni fazi projektiranja, se že pogajamo s prvimi potencialnimi najemniki, ki iščejo novo kakovostno delovno okolje,« je povedal, komercialni direktor družbe Corwin.