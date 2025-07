Veliko več kot parada ponosa

V nadaljevanju preberite:

»Sem eden od tistih, ki ne mislijo, da je to, kar se je zgodilo, vir ponosa. Temu pravim sramota,« je v ponedeljek v prvem javnem odzivu na sobotno parado ponosa v Budimpešti povedal madžarski premier Viktor Orbán. Vsekakor je bil dogodek velik udarec za njegovo oblast. Čeprav ga je policija prepovedala, se je na njem po podatkih organizatorjev zbralo več kot 200.000 ljudi, kar je bilo neprimerljivo več kot od 35.000 do 40.000, kolikor so jih pričakovali.

Parade ponosa so ponavadi manifestacije skupnosti LGBTQ+, vendar je bil sobotni pohod po Budimpešti veliko več kot to. Hkrati je bil tudi protest proti skorumpirani, vedno bolj neliberalni oblasti stranke Fidesz avtoritarnega premierja Viktorja Orbána.

Zakaj je parada ponosa v Budimpešti veliko več kot le manifestacija za enakopravnost in kdo je prvi resni izzivalec dolgoletnega madžarskega premiera?